Furto a San Luca Trovata l’auto dei ladri Analisi sugli attrezzi

Nella notte tra martedì e mercoledì, una vettura sospetta è passata in via di San Luca, causando i sospetti delle forze dell’ordine. La polizia ha rintracciato l’auto, che potrebbe essere stata usata dai ladri per entrare nel Santuario della Beata Vergine di San Luca. Gli investigatori stanno analizzando gli attrezzi trovati nell’auto per individuare i responsabili del furto. La presenza di un cantiere e l’assenza di allarmi, disattivati durante i lavori, hanno facilitato l’azione dei malviventi. Ora, si cerca di chiarire cosa sia successo.

Una macchina sospetta, transitata in via di San Luca nella notte tra martedì e mercoledì. Su questa vettura, rintracciata dai poliziotti della Squadra mobile, sono concentrate adesso le indagini per risalire all’identità dell’ignoto ladro (o dei ladri) che l’altra notte ha fatto irruzione all’interno del Santuario della Beata Vergine di San Luca, approfittando della presenza di un cantiere e dell’assenza di allarmi, disattivati in quei giorni proprio in vista di alcuni lavori. Una macchina che è passata oltre il Meloncello inerpicandosi fino al colle della Guardia, trovata attraverso l’analisi dei video ripresi dalle telecamere presenti lungo la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto a San Luca. Trovata l’auto dei ladri. Analisi sugli attrezzi Leggi anche: Furto a San Luca, l’omaggio di Zuppi alla Madonna e l’appello ai ladri: “Chi ha rubato i gioielli li restituisca” Leggi anche: Salento, furto al supermercato: bottino da 2mila euro recuperato dopo l'incidente d'auto dei ladri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Furto nella Basilica della Beata Vergine di San Luca; Bologna, furto nella notte nella basilica di San Luca. Lepore: Azione che offende tutta la città; Bologna, infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca; Furto a Bologna al Santuario di San Luca, l’icona della Vergine lievemente danneggiata. Furto a Bologna al Santuario di San Luca, l’icona della Vergine lievemente danneggiataI ladri sono entrati all’alba da un cantiere sul lato della Basilica sull’omonimo colle e hanno prelevato la preziosa decorazione della veneratissima ... avvenire.it Bologna, furto nella basilica di San Luca: rubati gioielli dall’icona della Madonna. Indagini su un guanto, al vaglio i videoIgnoti hanno infranto il vetro protettivo della Sacra Immagine per rubare monili donati dai fedeli nel corso dei secoli ... ilfattoquotidiano.it Dall'anello prezioso alla pista del guanto: cosa emerge dalle indagini sul furto a San Luca x.com Bimbo nato all’ospedale San Luca elitrasportato a Napoli. Macchina organizzativa impeccabile Una macchina dei soccorsi efficiente, coordinata e tempestiva ha permesso il trasferimento urgente di un neonato dall’ospedale di Vallo della Lucania al Vanvitel - facebook.com facebook