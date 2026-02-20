Furti continui famiglie e commercianti terrorizzati Cicolella | Cerignola vuole l' Esercito

A Cerignola, i furti ripetuti stanno creando forte preoccupazione tra i residenti e i commercianti. Le rapine frequenti nei negozi e nelle abitazioni hanno aumentato il senso di insicurezza in città. Le persone chiedono interventi concreti, come l’arrivo dell’Esercito e il rafforzamento delle forze dell’ordine. La richiesta si fa sempre più insistente, anche dopo un tentativo di furto sventato in un supermercato locale. La situazione resta sotto osservazione.

Furti continui, famiglie preoccupate e comunità stretta nella paura: anche Cerignola chiede la presenza dell'Esercito e l'attivazione del progetto 'Strade Sicure'. Lo annuncia -"con amarezza ma con senso di responsabilità" - l'assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella. "La Bit è stata il tentativo di mostrare il volto migliore di Cerignola, quello della sua energia, del lavoro onesto, della voglia di riscatto che tanti cittadini portano avanti ogni giorno. Poi c'è un'altra realtà. La realtà è quella dei furti continui, delle attività economiche colpite, delle famiglie preoccupate, di una comunità che vive con la paura.