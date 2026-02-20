Funerale di Claudio Sterpin Sebastiano Visintin assente all' ultimo saluto al suo rivale in amore

Claudio Sterpin è morto, e Sebastiano Visintin non ha presenziato al suo funerale, anche se aveva promesso di esserci. La decisione ha sorpreso amici e parenti, che si aspettavano un saluto di commiato dal loro conoscente. Visintin, che in passato aveva avuto rapporti complicati con Sterpin, ha scelto di restare lontano dalla cerimonia. La scena si è svolta in un clima di tensione e silenzio. La comunità rimane senza risposte sulla sua assenza.

Al funerale di Claudio Sterpin c'erano centinaia di triestini, tranne Sebastiano Visintin. Nonostante avesse annunciato la sua presenza alle esequie, il marito di Liliana Resinovich non ha partecipato all'estremo saluto della città all'86enne ex podista e più che un semplice amico della moglie. Un'assenza notata dai presenti, tra cui anche i familiari della 63enne trovata senza vita nel gennaio 2022, tre settimane dopo la scomparsa. Il funerale di Claudio Sterpin Almeno 500 le persone che hanno voluto dire addio a Claudio Sterpin nella camera ardente allestita nella mattinata di venerdì 20 febbraio e nella successiva cerimonia funebre al cimitero di Trieste.