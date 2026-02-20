Frosinone azienda sabbiatura | 50mc rifiuti tossici aria a rischio

A Frosinone, un'azienda di sabbiatura ha prodotto 50 metri cubi di rifiuti tossici, causando un aumento dei livelli di sostanze pericolose nell’aria. La causa principale riguarda mancate procedure di smaltimento e controlli insufficienti. Le autorità hanno sequestrato l’impianto dopo aver riscontrato scarichi irregolari e materiali pericolosi lasciati in modo non sicuro. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno segnalato odori sgradevoli e fastidi respiratori nelle ultime settimane. La scoperta ha acceso un nuovo allarme sull’impatto ambientale delle attività industriali locali.

Frosinone, Sequestro di un’Azienda per Gravi Violazioni Ambientali: Un Allarme per l’Area Industriale. Frosinone – Un’azienda operante nel settore della sabbiatura, verniciatura e trattamenti anticorrosivi è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri Forestali a seguito di gravi irregolarità ambientali riscontrate nella sua gestione. L’intervento, condotto nei giorni scorsi nell’area industriale del frusinate, ha portato alla deferenza dell’amministratore unico, con l’accusa di aver compromesso la salute pubblica e l’integrità dell’ecosistema locale. Un’Indagine Approfondita: Le Violazioni Accertate.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Imperia: Rifiuti tossici nel torrente Ciappa-Montegrazie, due anni di denunce senza rimozione e rischio ambientale. Leggi anche: Abbandono di rifiuti tossici, coppia alla sbarra Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Frosinone, dopo l'accordo 50 assunzioni con contratto di apprendistato in un'aziendaIn tempo di pandemia con forti aumenti del costo dell’energia c’è una azienda leader del suo settore che assume. È la Abb Sace di Frosinone che, in questi giorni, con contratto di apprendistato ha ... ilmessaggero.it FROSINONE: Per garantire la sicurezza dei punti nascita provinciali, l'Azienda ha avviato nuovi concorsi e stretto convenzioni con i principali ospedali di Roma - facebook.com facebook