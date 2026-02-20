Frode fiscale con i bovini la Cassazione vuole vederci chiaro su condono e accordi con il fisco

La Cassazione ha deciso di riesaminare il caso di frode fiscale legata alla vendita di bovini, dopo aver scoperto irregolarità nei documenti di trasporto e nelle fatture. La procura aveva già avviato indagini sui contatti tra alcuni allevatori e funzionari dell’Agenzia delle Entrate, sospettando accordi illeciti per sanare le irregolarità. La Corte suprema vuole capire se le pratiche di condono e gli accordi presi siano stati usati per nascondere operazioni fraudolente. La vicenda resta sotto osservazione, con nuovi dettagli che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Al centro del procedimento, due contribuenti e una cooperativa coinvolti in un'inchiesta su fatture false emersa da una verifica della Guardia di Finanza di Perugia Frode fiscale sulle cessioni di bovini, la Cassazione riapre la vicenda e chiede chiarimenti su condono e accordi. I giudici della Suprema Corte hanno disposto il rinvio della causa per acquisire documenti sulla definizione agevolata richiesta da due contribuenti e su un accordo conciliativo che coinvolge il fallimento di una cooperativa. Al centro della vicenda, fatturazioni fittizie emerse da una verifica della Guardia di finanza di Perugia, al centro di una complessa vicenda tributaria legata a presunte fatturazioni fittizie per cessioni di bovini.