Friluftsliv ovvero come ha fatto la Norvegia a diventare una potenza in tutti gli sport

La Norvegia ha conquistato un ruolo dominante negli sport invernali e non solo, grazie a una cultura radicata di attività all’aperto. Nonostante abbia meno di 6 milioni di abitanti, il paese si distingue per i successi olimpici e le vittorie contro squadre più grandi, come l’Italia nel calcio. La passione per il “friluftsliv” spinge giovani e adulti a praticare sport quotidianamente, contribuendo a creare atleti di alto livello. La crescita di questa tradizione si nota anche nelle strutture sportive moderne del paese.

A Oslo c'è una tomba che dovrebbe avere più o meno sei milioni di fiori. Dietro la Norvegia pigliatutto in ogni sport – 36 medaglie olimpiche a Milano-Cortina, prima all time nel medagliere davanti agli Stati Uniti – c'è una filosofia capace di tracciarne il percorso. Si chiama "friluftsliv". Significa "vita all'aria aperta". Il primo a parlarne fu Henrik Ibsen, il poeta più importante del Paese sepolto al cimitero di Var Frelsers, come Edvard Munch. Se la Norvegia dice la sua in quasi tutti gli sport il merito è anche di questa parolina magica. Di un modo di vivere che si ricollega alla natura e ai suoi benefici: rilassarsi, aprire la mente, connettersi e ricaricarsi.