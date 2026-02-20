Il Comune di Lucca organizza la mostra “Frida e Marilyn – vite parallele”, aperta fino al 2 giugno a Palazzo Guinigi. La mostra presenta fotografie rare e opere d’arte che ritraggono le due icone, evidenziando le somiglianze tra le loro carriere e le vite personali. Tra le esposizioni ci sono anche costumi originali e lettere inedite provenienti da collezioni private. La mostra si svolge in una location storica, offrendo ai visitatori un’occasione unica di scoprire aspetti meno noti delle due stelle.

Il Comune di Lucca patrocina, promuove e ospita la mostra “Frida e Marilyn – vite parallele”, allestita nella suggestiva location Palazzo Guinigi (via Guinigi, 29) dal 26 febbraio al 2 giugno. L’esposizione mette a confronto due figure leggendarie del Novecento: Frida Kahlo, pittrice messicana icona del surrealismo, e Marilyn Monroe, star di Hollywood e simbolo universale di femminilità e bellezza. Attraverso oltre 100 fotografie e opere d’arte, la mostra esplora somiglianze e differenze tra queste due donne straordinarie, evidenziandone lotte, passioni, fragilità e straordinaria forza creativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frida e Marilyn. Foto e opere a Palazzo Guinigi

