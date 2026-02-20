Frida e Marilyn Foto e opere a Palazzo Guinigi
Il Comune di Lucca organizza la mostra “Frida e Marilyn – vite parallele”, aperta fino al 2 giugno a Palazzo Guinigi. La mostra presenta fotografie rare e opere d’arte che ritraggono le due icone, evidenziando le somiglianze tra le loro carriere e le vite personali. Tra le esposizioni ci sono anche costumi originali e lettere inedite provenienti da collezioni private. La mostra si svolge in una location storica, offrendo ai visitatori un’occasione unica di scoprire aspetti meno noti delle due stelle.
Il Comune di Lucca patrocina, promuove e ospita la mostra “Frida e Marilyn – vite parallele”, allestita nella suggestiva location Palazzo Guinigi (via Guinigi, 29) dal 26 febbraio al 2 giugno. L’esposizione mette a confronto due figure leggendarie del Novecento: Frida Kahlo, pittrice messicana icona del surrealismo, e Marilyn Monroe, star di Hollywood e simbolo universale di femminilità e bellezza. Attraverso oltre 100 fotografie e opere d’arte, la mostra esplora somiglianze e differenze tra queste due donne straordinarie, evidenziandone lotte, passioni, fragilità e straordinaria forza creativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Blitz a Tarquinia: cocaina e 157mila euro in casa, scoperti dal cane antidroga Frida | FOTONella città di Tarquinia, un blitz delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e di un ingente quantità di denaro contante nascosto in casa.
Leggi anche: Il nuovo palazzo Roverella: "Opere completate in estate, subito disponibile lo studentato"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A Lucca in mostra le 'vite parallele' di Frida Kahlo e Marilyn Monroe; Lucca: Mostra Frida e Marilyn a Palazzo Guinigi.
Foto e opere per raccontare Frida e Marylin – vite parallelePalazzo Guinigi ospita la mostra Frida e Marylin – vite parallele. La mostra sarà visitabi le dal 26 febbraio al 2 giugno, con il patrocinio del Comune di Lucca. L’esposizione mette a confronto due fi ... luccaindiretta.it
A Lucca in mostra le 'vite parallele' di Frida Kahlo e Marilyn MonroeSi intitola Frida e Marilyn - Vite parallele, la mostra in programma a Palazzo Guinigi di Lucca dal 26 febbraio al 2 giugno, che mette a confronto due figure leggendarie del Novecento: Frida Kahlo, ... ansa.it
A Palazzo Guinigi la mostra “Frida e Marilyn – Vite parallele” Dal 26 febbraio oltre 100 fotografie e opere d’arte dedicate a due icone del Novecento Il Comune di Lucca patrocina, promuove e ospita la mostra “FRIDA E MARILYN – VITE PARALLELE”, allestita - facebook.com facebook