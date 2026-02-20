Il French comb è diventato virale su TikTok perché permette di creare acconciature eleganti con un solo strumento. La causa del successo risiede nella sua semplicità e nel tocco raffinato che dona ai capelli, anche senza usare troppi accessori. Molti utenti condividono video in cui, in pochi minuti, ottengono look sofisticati e alla moda, eliminando l’uso di mollette o elastici. Il dettaglio che fa la differenza è la sua forma compatta, ideale per un tocco di classe anche nei ritmi più frenetici. Ora, molte ragazze cercano proprio questo accessorio.

French comb, per pettinature chic, ieri e oggi Non sono una novità, però. I French comb esistono dall'inizio del XX secolo (celebri negli anni '40, hanno avuto una breve, ma significativa rinascita negli '80 e all'inizio dei '90), molto prima che fermagli, elastici e mollettoni prendessero il sopravvento nella nostra toeletta. Come la maggior parte delle tendenze beauty, stanno semplicemente tornando di moda. La storia è ciclica, lo sappiamo. Corti, curvi e con i denti dritti, rappresentano uno strumento di styling estremamente versatile. Da sempre sono un accessorio tra i preferiti per le acconciature da sposa, soprattutto nelle versioni con perle e pietre preziose scintillanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - French comb: i pettinini, virali su TikTok, aggiungono quel je ne sais quoi tutto francese ai nostri capelli

Leggi anche: “Attenzione ai consigli dei social, non tutto quello che si vede su TikTok funziona”: dal casco ad infrarossi al massaggiatore per lo scalpo, il tricologo spiega cosa funziona e cosa no contro la caduta dei capelli

Niente più dirette su Twitch né video su TikTok: l’Australia ha deciso di staccare la spina ai social per i minori. Ma i ragazzi non sembrano intenzionati a rinunciareL’Australia ha deciso di bloccare temporaneamente i social media come Twitch e TikTok per i minori, nel tentativo di proteggere i giovani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.