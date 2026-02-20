French comb | i pettinini virali su TikTok aggiungono quel je ne sais quoi tutto francese ai nostri capelli
Il French comb è diventato virale su TikTok perché permette di creare acconciature eleganti con un solo strumento. La causa del successo risiede nella sua semplicità e nel tocco raffinato che dona ai capelli, anche senza usare troppi accessori. Molti utenti condividono video in cui, in pochi minuti, ottengono look sofisticati e alla moda, eliminando l’uso di mollette o elastici. Il dettaglio che fa la differenza è la sua forma compatta, ideale per un tocco di classe anche nei ritmi più frenetici. Ora, molte ragazze cercano proprio questo accessorio.
French comb, per pettinature chic, ieri e oggi Non sono una novità, però. I French comb esistono dall'inizio del XX secolo (celebri negli anni '40, hanno avuto una breve, ma significativa rinascita negli '80 e all'inizio dei '90), molto prima che fermagli, elastici e mollettoni prendessero il sopravvento nella nostra toeletta. Come la maggior parte delle tendenze beauty, stanno semplicemente tornando di moda. La storia è ciclica, lo sappiamo. Corti, curvi e con i denti dritti, rappresentano uno strumento di styling estremamente versatile. Da sempre sono un accessorio tra i preferiti per le acconciature da sposa, soprattutto nelle versioni con perle e pietre preziose scintillanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
