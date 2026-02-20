Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 20 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 20 febbraio, lo sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha subito un cambio di programma a causa delle intense nevicate che hanno colpito Livigno. Le condizioni meteo hanno causato rinvii e spostamenti di alcune gare, creando un certo caos nel programma della giornata. La neve ha costretto gli organizzatori a riorganizzare le competizioni, con alcuni eventi che si sono svolti in modo diverso rispetto alle previsioni iniziali. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti su TV e streaming, mentre gli italiani in gara si preparano a scendere in pista.

Oggi venerdì 20 febbraio si preannuncia una giornata particolarmente ricca per lo sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno il programma è stato stravolto dalle fitte nevicate degli ultimi due giorni e così, tra recuperi e rinvii, si è arrivati a un congestionamento di eventi nel terzultimo giorno della rassegna a cinque cerchi. L'Italia vuole sognare in grande con Jole Galli, che andrà a caccia di una medaglia nello skicross: la livignasca gareggerà sulle nevi di casa e, dopo aver vinto una gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa, può puntare al risultato di rilievo nella gara in cui la favorita d'obbligo è la svedese Sandra Naeslund.