Frederic Vasseur predica calma | La prestazione è relativa in Bahrain non bisogna trarre conclusioni

Frederic Vasseur afferma che le prestazioni in Bahrain non sono definitive, invitando a non trarre conclusioni affrettate. La Ferrari, dopo un inverno di attese e confronti, si presenta con risultati positivi nei test pre-stagionali. Vasseur sottolinea che i dati raccolti non rappresentano ancora il livello reale delle squadre. La squadra si concentra sui miglioramenti, mantenendo alta la concentrazione in vista delle prossime gare. La stagione di Formula 1 si avvicina, e i prossimi passi sono fondamentali.

Dopo un inverno carico di attese e discussioni, i test pre-stagionali di F1 consegnano una Ferrari complessivamente soddisfatta. Il miglior tempo assoluto, firmato da Charles Leclerc nell’ultima giornata, rappresenta solo una parte del quadro: ciò che a Maranello viene valutato con maggiore attenzione è la solidità mostrata dalla vettura, capace di affrontare l’intera settimana con pochi intoppi e rispettando quasi sempre il programma di lavoro previsto. Sul piano tecnico, la Rossa non è passata inosservata. Soluzioni come il flap posizionato dietro il terminale di scarico e la particolare ala posteriore, capace di ribaltarsi, hanno attirato l’attenzione del paddock e lasciato intendere come il progetto sia stato affrontato con creatività e coraggio.🔗 Leggi su Oasport.it

