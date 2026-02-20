Franziska Preuss annuncia il ritiro Mass start delle Olimpiadi gara d’addio

Franziska Preuss ha deciso di ritirarsi, annunciando che la mass start delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà il suo ultimo appuntamento. La campionessa tedesca ha scelto questa gara come addio ufficiale alle competizioni internazionali di biathlon, portando con sé anni di successi e ricordi. La partecipazione all’ultima gara rappresenta un momento speciale per lei e per gli appassionati di sport che la hanno seguita nel corso della carriera. Preuss si prepara quindi a concludere la sua avventura olimpica.

Non sarà solo Dorothea Wierer a dare l’addio al biathlon con la mass start delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara conclusiva del programma di biathlon nella rassegna a cinque cerchi di quest’anno. Ad Anterselva, infatti, a salutare sarà anche Franziska Preuss. Lo ha annunciato la stessa tedesca con un lungo messaggio su Instagram, pubblicato nella sua lingua. Franziska Preuss, classe 1994, lascia sostanzialmente al vertice assoluto della propria carriera. Del resto, nella stagione 2024-2025 ha vinto quasi tutto quello che si poteva vincere: Coppa del Mondo assoluta, classifica sprint e classifica mass start (che aveva già conquistato 10 anni prima, quando, a 21 anni, era da poco entrata nel circuito maggiore con tanti occhi addosso, visti i tre titoli alle Olimpiadi Giovanili di Innsbruck 2012).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Franziska Preuss annuncia il ritiro. Mass start delle Olimpiadi gara d’addio Leggi anche: Biathlon, Johannes Dale-Skjevdal trionfa nella mass start delle Olimpiadi. Tommaso Giacomel costretto al ritiro: era in testa Leggi anche: Biathlon, Dorothea Wierer e Franziska Preuss diranno addio ai Giochi? Forse non le vedremo in Coppa del Mondo a marzo Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming.