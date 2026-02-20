Frane la proposta | Liguria sia pioniera nell' uso dell' Ai per mappare il territorio e le criticità

La frana che ieri ha interessato il quartiere del Lagaccio in Liguria ha causato l’evacuazione di una palazzina e il crollo di un muraglione. Questo episodio si aggiunge a quello avvenuto poche settimane fa ad Arenzano, che ha bloccato la strada principale. Ora, alcuni esperti propongono di usare l’intelligenza artificiale per monitorare e mappare meglio il territorio e prevenire future emergenze. La Regione sta considerando questa proposta per rafforzare la sicurezza e intervenire tempestivamente in aree a rischio. La sfida è trovare soluzioni efficaci prima che le frane colpiscano di nuovo.

A lanciare la proposta è l'eurodeputato ligure Brando Benifei (Pd), relatore per il regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale Di frane sul territorio si parla da tempo: l'ultima è quella che ieri ha colpito il quartiere del Lagaccio, con il cedimento parziale di un muraglione e il conseguente sfollamento di una palazzina, a poche settimane dal grande smottamento che ad Arenzano ha causato la chiusura della via Aurelia e dal crollo della falesia a Bogliasco. Nel frattempo, non sono mancati altri casi di minore entità che però hanno causato disagi alla cittadinanza. Le nuove tecnologie possono aiutare a mappare il territorio e le sue criticità? Per Brando Benifei, europarlamentare Pd e relatore per il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, la risposta è sì.