Franco Califano – Nun ve trattengo | la storia le curiosità e gli amici del cantautore romano – IL VIDEO

Franco Califano ha ispirato molte persone con la sua musica e le sue storie. La sua vita, ricca di aneddoti e incontri con amici, viene raccontata nel documentario “Franco Califano – Nun ve trattengo”. Il film, in onda il 21 febbraio su Sky Documentaries alle 21, mostra anche testimonianze di fan e collaboratori. Tra ricordi e curiosità, il film rivela aspetti inediti di uno dei cantautori più amati di Roma.

Tutte le curiosità, la vita e soprattutto le testimonianze di amici, fan, estimatori di Franco Califano riuniti assieme nel docu-film "Franco Califano – Nun ve trattengo ", in onda il 21 febbraio su Sky Documentaries alle 21.15, in streaming solo su Now e disponibile on demand. Il racconto prende il via dagli studi di Radio Radicale, dove uno speaker conduce una trasmissione dedicata al Maestro. Contemporaneamente all'esterno, Lele Vannoli fa il suo viaggio a bordo di un'auto d'epoca, sintonizzato sulle stesse frequenze di Radio Radicale, che l'accompagnano e lo guidano mentre attraversa una Roma piena di luoghi iconici della vita di Califano.