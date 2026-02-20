Jeffrey Epstein aveva intenzione di acquistare il castello usato come location nel film

Jeffrey Epstein voleva comprare il castello dove è ambientato il film "Il Codice Da Vinci". Un maniero a un'ora di macchina da Parigi. Lo Château de Villette, dimora storica immersa in una tenuta di 77 ettari, doveva diventare la base operativa europea del finanziere pedofilo americano morto in carcere sei anni fa. Nel maggio 2006, Jeffrey Epstein rimase affascinato dal castello francese. Milioni di spettatori l'hanno visto nella pellicola tratta dal romanzo Dan Brown senza mai conoscerne il nome. Situato nella regione della Val d'Oise, lo Château di Villette sul set è la residenza di Sir Leigh Teabing, l'eccentrico inglese ossessionato dal Sacro Graal.🔗 Leggi su Iltempo.it

Francia, Epstein voleva comprare il castello del Codice Da Vinci

