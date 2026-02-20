Francia baby terroristi progettavano strage in un centro commerciale

In Francia, due ragazzi di 16 anni sono stati fermati dopo aver pianificato di colpire un centro commerciale con un attacco violento. Gli agenti hanno scoperto che i giovani avevano già preparato materiali e dettagli sulle modalità dell’attacco. La polizia ha sequestrato armi e documenti che dimostrano il loro intento di compiere un gesto grave. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona. Le indagini continuano per chiarire i motivi dietro questa minaccia.

Due sedicenni sono stati arrestati in Francia con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico ad un centro commerciale. Uno di loro, affascinato dalla jihad, ha ammesso un progetto di "azione violenta" che "avrebbe potuto" prendere di mira un noto megastore di Lille. Se non fosse riuscito nell'intento avrebbe ripiegato su una sala concerti come obiettivo. Ad annunciarlo è stata la Procura nazionale antiterrorismo. Il presunto leader della coppia di jihadisti in erba stava valutando di "rubare" un'arma da fuoco e ha "inoltre ammesso di aver acquistato prodotti chimici per effettuare, presso il proprio domicilio, test di combustione", hamno precisato gli inquirenti.