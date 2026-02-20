Francia alluvioni nel sud ovest del Paese | le immagini aeree della devastazione

Le recenti alluvioni nel sud-ovest della Francia sono state provocate da intense piogge che hanno saturato il terreno. Le immagini dall’elicottero mostrano case sommerse e strade allagate, con fiumi che sono esondati in diverse zone. La devastazione si nota chiaramente, con campi allagati e infrastrutture danneggiate. Le autorità hanno già avviato interventi di emergenza per aiutare le persone colpite. Le immagini catturate dall’alto mostrano la portata dei danni e la forza della natura in azione.

Le riprese dall'elicottero offrono una vista aerea delle devastanti inondazioni nel sud-ovest della Francia. Inondazioni devastanti continuano a colpire le zone sud-occidentali della Francia dopo 36 giorni consecutivi di precipitazioni. Molti villaggi rimangono isolati a causa delle acque alluvionali e alcune case sono ancora senza elettricità. I fiumi Garonna e Loira hanno raggiunto livelli record giovedì a causa delle inondazioni eccezionali in corso che hanno colpito parte del Paese. Cinque dipartimenti erano ancora in allerta rossa venerdì secondo Météo-France: Gironda, Lot-et-Garonne, Charente-Maritime, Maine-et-Loire e Loire-Atlantique.