Francesco Renga torna a Sanremo nel 2026 per l’undicesima volta, portando il suo nuovo brano “Il meglio di me”. La motivazione dietro questa scelta è legata a una volontà di affrontare temi di crescita e responsabilità, dopo anni di fughe e incertezze. Con Ambra, l’artista ha fatto pace con il passato e ora invita il pubblico a riflettere sulla maturità emotiva. La canzone rappresenta un momento di consapevolezza, un passo avanti nella sua evoluzione artistica. Renga si prepara a salire sul palco con un messaggio di autenticità.

Il testo è quello di Il meglio di me, la canzone che porta a Sanremo 2026. È la riflessione di un uomo maturo che parla di responsabilità emotiva, di quello che ci si porta addosso e di come si decide di non scaricarlo sugli altri. «Il peggio di me lascialo in macchina», dice uno dei versi-chiave. Il ritorno a Sanremo è anche una questione di numeri: per Renga è l’undicesimo Festival. L’ha vinto nel 2005 con Angelo, è passato dall’Ariston con i Timoria, è tornato più volte da solista. Eppure ogni Festival ha dentro obiettivi e ambizioni nuove. «Ogni Sanremo ha dietro una motivazione diversa. Questo è il Sanremo della novità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Renga a Sanremo 2026: «Canto di un nuovo modo di essere uomini, un invito alla maturità emotiva. Con Ambra abbiamo fatto pace con il passato»

Sanremo 2026, Francesco Renga in gara con Il meglio di meFrancesco Renga torna sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

Sanremo 2026, Francesco Renga duetta con Giusy Ferreri e omaggia David BowieNella serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026, Francesco Renga e Giusy Ferreri si sono esibiti insieme.

La reazione di Francesco Renga e Jolanda all'annuncio di Sanremo 2026 è Pura Emozione!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.