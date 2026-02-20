francesco cicchella torna a teatro con tante belle cose

Francesco Cicchella si prepara a tornare sui palchi con il suo nuovo one man show, “Tante Belle Cose”. La tournée partirà l’8 novembre 2025 e coinvolgerà diverse città italiane, tra cui Milano e Torino. L’artista napoletano promette uno spettacolo ricco di humor e improvvisazioni, con battute che fanno ridere il pubblico di tutte le età. La data più attesa sarà a Roma, al Teatro Brancaccio, dal 11 al 14 maggio 2026. I fan non vedono l’ora di rivivere l’energia di Cicchella dal vivo.

Cosa: Il nuovo “one man show” dell’artista napoletano Francesco Cicchella. Dove e Quando: In tour nazionale dall’8 novembre 2025; a Roma dal 11 al 14 maggio 2026 al Teatro Brancaccio. Perché: Uno spettacolo poliedrico che fonde comicità, musica e una narrazione cinematografica originale. L’attesa è finalmente terminata per i fan della comicità d’autore e delle grandi performance vocali. Dopo lo straordinario successo delle passate stagioni, che hanno visto oltre 75.000 spettatori affollare le platee di tutta Italia, Francesco Cicchella si appresta a tornare in scena con la sua ultima fatica teatrale.🔗 Leggi su Ezrome.it

Francesco Cicchella a Teatro con la nuova tournée

