Francesca Lollobrigida si conferma non affine ai 1500 metri Rijpma de Jong fa impazzire l’Olanda

Francesca Lollobrigida ha mostrato di non essere al suo meglio sui 1500 metri, finendo fuori dalla top ten durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La portabandiera italiana, reduce da medaglie sui distanze più lunghe, si è fermata al tredicesimo posto in una gara dominata da un’atleta olandese. Rijpma de Jong ha impressionato il pubblico con una prestazione potente e veloce, portando l’Olanda in prima posizione. La gara si è svolta in un’atmosfera intensa e competitiva.

Francesca Lollobrigida aveva anticipato che sarebbe stata una gara propedeutica alla mass start di domani, e così è stato: nei 1500 metri femminili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 l'azzurra, già oro nei 3000 e nei 5000 si classifica tredicesima. Al Milano Speed Skating Stadium il titolo olimpico va alla neerlandese Antoinette Rijpma-De Jong, che si impone con il crono di 1:54.09, facendo la differenza nell'ultimo giro, dopo essere rimasta fuori dal podio fino ai 1100 metri. Beffata la norvegese Ragne Wiklund, seconda in 1:54.15, a 0.06 dall'oro, mentre sale sul gradino più basso del podio la canadese Valerie Maltais, medaglia di bronzo in 1:54.