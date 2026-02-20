Francesca Lollobrigida | Ho puntato sulle distanze lunghe I 1500 come preparazione per la mass start

Francesca Lollobrigida ha ottenuto il 13° posto nei 1500 metri di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, dimostrando una strategia mirata sulle lunghe distanze. La campionessa ha spiegato di aver scelto questa specialità come parte della preparazione per la mass start, in cui punta a risultati importanti. L’azzurra, reduce da vittorie sui 3000 e 5000 metri, si dice fiduciosa per le prossime gare. La sua attenzione ora si concentra sulla prova successiva.

Francesca Lollobrigida ha commentato con grande serenità il 13° posto sui 1500 metri femminili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra ai microfoni di Sky TG 24 ha affermato di essersi preparata per le lunghe distanze, come dimostrato dagli ori sui 3000 e sui 5000, e di nutrire grandi aspettative per la mass start. La gara odierna è stata propedeutica alla prova di domani: “ Sono un’atleta che conosce le sue caratteristiche, poi, venendo da un anno abbastanza difficile, o puntavamo sulla preparazione per le lunghe distanze oppure su quelle brevi. Comunque è stato il mio miglior 1500 di tutta la stagione, sono abbastanza soddisfatta ed è tutto in preparazione di domani.🔗 Leggi su Oasport.it

