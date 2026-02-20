Francesca Lollobrigida si è concentrata sulle lunghe distanze durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver concluso al 13° posto nei 1500 metri di speed skating, ha spiegato di conoscere bene le sue capacità e di aver scelto questa strategia. La pattinatrice italiana ha aggiunto di aver già vinto medaglie d’oro sui 3000 e 5000 metri, e ora spera di ottenere un buon risultato nella gara di massa. La sua determinazione resta alta in vista della prossima prova.

Francesca Lollobrigida ha commentato con grande serenità il 13° posto sui 1500 metri femminili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra ai microfoni di Sky TG 24 ha affermato di essersi preparata per le lunghe distanze, come dimostrato dagli ori sui 3000 e sui 5000, e di nutrire grandi aspettative per la mass start. La gara odierna è stata propedeutica alla prova di domani: “ Sono un’atleta che conosce le sue caratteristiche, poi venendo da un anno abbastanza difficile, o puntavamo sulla preparazione per le lunghe distanze oppure su quelle brevi. Comunque è stato il mio miglior 1500 di tutta la stagione, sono abbastanza soddisfatta ed è tutto in preparazione di domani.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida: “Conosco le mie caratteristiche, ho puntato sulle lunghe distanze”

Leggi anche: Dominik Fischnaller in corsa per una medaglia: “Ho puntato tutto sulle Olimpiadi”

Leggi anche: Francesca Lollobrigida: “Ho letto commenti cattivi, soprattutto da donne. Non toccate mio figlio”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.