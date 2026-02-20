Foti | Con il Mercosur anticipati 10 miliardi dalla Pac ma la nuova va riformulata

Foti denuncia che con l’accordo Mercosur sono stati anticipati 10 miliardi dalla Politica Agricola Comune, ma la nuova versione della policy deve essere rivista. La cifra, superiore rispetto a quanto ricevuto in passato, include investimenti per migliorare l’efficienza del settore agricolo e sostenere le energie rinnovabili. Nel frattempo, il governo ha destinato 15 miliardi all’agricoltura grazie al PNRR, con fondi anche per le infrastrutture idriche e la logistica alimentare, fondamentali per l’export.

«Con il Pnrr abbiamo dato all’agricoltura quindici miliardi in tre anni (i governi Draghi e Conte solo tre) e importanti incentivi per le energie alternative, per sanare le perdite delle condotte idriche, per la logistica dell’agro-alimentare, fondamentale per l’export e per i contrati di filiera. Intanto grazie all’accordo del Mercosur, abbiamo ottenuto che vengano anticipati 45 miliardi di euro per la Pac negli anni precedenti al 2028. Di questi 45 miliardi, l’Italia sarà beneficiaria di circa dieci». A dirlo il ministro Tommaso Foti titolare degli Affari europei, delle Politiche di coesione e del Pnrr, ospite alla seconda giornata di Tomato World, la mostra-convegno dedicata al pomodoro da industria ospitata a Piacenza Expo, «In ogni caso – ha detto - noi porremo la massima attenzione alla sicurezza di ciò che entrerà in Italia, soprattutto riso e carni ed ancora di più, per esempio, sul pomodoro proveniente dall’Egitto, prodotto con standard di sicurezza certamente differenti a quelli del pomodoro italiano che garantisce assenza di residui e qualità eccellente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

