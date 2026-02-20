Fosso Imperatore | Nocera Inferiore riparte stop a rischi e collaudi

A Nocera Inferiore, i lavori a Fosso Imperatore sono stati completati, ponendo fine ai rischi e ai collaudi pendenti. La ripresa delle attività industriali è stata possibile grazie all’ampliamento dell’area, che ha coinvolto l’installazione di nuove infrastrutture e miglioramenti ambientali. La riqualificazione mira a favorire lo sviluppo economico locale e attrarre nuove aziende. Ora si aspetta che l’area possa tornare a funzionare senza ostacoli, rafforzando il ruolo di Fosso Imperatore come polo produttivo. La fine dei lavori apre nuove prospettive per l’intera zona.

Nocera Inferiore: Rilancio Industriale con il Completamento dei Lavori a Fosso Imperatore. Un importante intervento di riqualificazione ha concluso i lavori di ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore, in Campania. L’obiettivo è fornire al territorio un polo produttivo moderno, efficiente e sostenibile, superando criticità infrastrutturali di lunga data e aprendo nuove prospettive di sviluppo economico e occupazionale. L’intervento, frutto di una variante progettuale e della risoluzione di pregressi contenziosi, mira a consolidare il ruolo del sito come motore dell’economia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Nocera Inferiore, incendio in appartamento: deceduto 92enne Leggi anche: Incendia l’auto all’ex compagna: arrestato 29enne a Nocera Inferiore Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nocera Inferiore. Fosso Imperatore, completato il mini ampliamento: area industriale più moderna e funzionale; Fosso Imperatore: completato il mini ampliamento dell’area industriale; NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO ILLUSTRA I RISULTATI RAGGIUNTI A FOSSO IMPERATORE; Mini ampliamento dell'area industriale, completati i lavori. Mini ampliamento dell'area industriale, completati i lavoriL’intervento approvato a seguito di una variante progettuale e della risoluzione dei contenziosi a Nocera Inferiore ... salernotoday.it Nocera Inferiore, sull’ampliamento di Fosso Imperatore decide il TarIl Comune di Nocera Inferiore non resterà a guardare. Anche perché sul Secondo piano operativo del Puc ha puntato molte delle sue carte per il disegno futuro della città. L’amministrazione del sindaco ... ilmattino.it Agrotoday. . Nocera Inferiore - Concluso il mini ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore - facebook.com facebook