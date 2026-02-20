Forti nevicate in Austria scatta l'allerta | strade chiuse e trasporti in tilt sospesi tutti i voli a Vienna

Le intense nevicate in Austria, causate da un fronte freddo proveniente dall’Europa centrale, hanno provocato disagi immediati. Le strade principali sono state chiuse e i mezzi pubblici sono in difficoltà, con molti autobus e treni sospesi. A Vienna, i voli sono stati cancellati per sicurezza, lasciando i passeggeri a terra. Le autorità invitano alla prudenza e raccomandano di evitare gli spostamenti non essenziali. La neve continua a cadere copiosa, rendendo difficile il traffico e l’intervento dei soccorritori.

In Austria è scattata l'allerta per le forte nevicate che in queste ore stanno interessando diverse aree del Paese. Sospesi tutti i voli all'aeroporto di Vienna. Autostrade chiuse e disagi per i trasporti pubblici. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Forti nevicate nel Bellunese, accumuli fino a 35 centimetri: strade chiuse e mezzi bloccati Leggi anche: Forti nevicate nel Bellunese: accumuli fino a 35 cm, strade chiuse e auto e pullman bloccati Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allerta Meteo, adesso il Ciclone si sposta al Sud: domani venerdì di maltempo, freddo e neve ma poi arriva la tregua. Nel weekend, finalmente, irrompe l’Anticiclone!; Torna la NEVE sulle Alpi lunedì 16: le zone coinvolte; Allerta Meteo, Alpi sommerse dalla Neve: pericolo valanghe al livello 4. Le aree critiche; Meteo, Rapida Fase di Maltempo in Arrivo: Pioggia, Neve e Vento Forte su queste Regioni. Forti piogge, temporali e nevicate in arrivo: le zone interessate nelle prossime oreCi risiamo! Nemmeno il tempo di goderci qualche schiarita ed ecco che, già dalle prossime ore, vivremo una nuova fase di maltempo con l’arrivo di forti piogge, temporali e nevicate che interesseranno ... ilmeteo.it Meteo: arrivano forti Piogge, Temporali e copiose nevicate in montagna; le regioni coinvolte tra poche oreTorna a peggiorare il meteo su alcune regioni del nostro Paese dove tra poche ore ci attendiamo il ritorno di piogge anche forti, alcuni temporali e copiose nevicare. La ragione va ricercata ... ilmeteo.it Le raccomandazioni del Soccorso alpino dopo le forti nevicate e gli incidenti delle scorse settimane - facebook.com facebook Oggi intensificazione dei venti sulle Alpi fino a molto forti sulle creste, associati alle prime nevicate sulle alte valli di Alpi Graie, Pennine e Lepontine. Domani venti forti in estensione anche alle pianure con Foehn e nevicate sulle alte valli ed estensione alle me x.com