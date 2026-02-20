Formigine e Sassuolo lavori di sfalcio sulla provinciale 486

Sabato 21 febbraio 2026, un cantiere interesserà la provinciale 486 tra Formigine e Sassuolo, causando la chiusura di un tratto in località Ponte Fossa. La causa è un intervento di sfalcio e potatura delle alberature lungo la strada, richiesto per motivi di sicurezza. I lavori inizieranno alle 8.30 e termineranno alle 16.30, con divieto di transito per i veicoli. Gli automobilisti devono programmare percorsi alternativi e prestare attenzione alla segnaletica temporanea. La strada sarà riaperta in serata.

Sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 8.30 fino alle ore 16.30, chiuderà un tratto di strada provinciale 486 in località Ponte Fossa per consentire l'esecuzione di sfalcio e potatura di alberature poste a bordo strada. In particolare chiuderà la corsia di marcia in direzione Corlo-Sassuolo per un tratto di circa 200 metri ed il traffico sarà deviato su via Ghiarola Nuova, così da limitare i disagi alla circolazione. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Boschiva srl, nell'ambito degli interventi di manutenzione delle pertinenze stradali della rete viaria della Provincia di Modena.