Formazione docenti al via le iscrizioni per il 2025 2026 | disponibili percorsi da 60 e 30 CFU

Il ministero ha aperto le iscrizioni per i corsi di formazione dei docenti il 13 febbraio 2026, con l’obiettivo di preparare gli insegnanti per l’anno accademico 20252026. La causa è la necessità di aggiornare le competenze del personale scolastico e garantire un insegnamento di qualità. Sono disponibili percorsi da 30 e 60 crediti formativi universitari (CFU). Le iscrizioni riguardano docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Le domande si chiudono il 30 aprile 2026.

Aprono il 13 febbraio 2026 le iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, relativi all’anno accademico 20252026. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 5 marzo 2026. L’offerta formativa prevede due tipologie di percorsi: I posti disponibili Le classi . L'articolo Formazione docenti, al via le iscrizioni per il 20252026: disponibili percorsi da 60 e 30 CFU .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 2025/26 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Formazione docenti, al via le iscrizioni per il 2025/2026: disponibili percorsi da 60 e 30 CFU; Al via in Sicilia il Progetto S.A.F.E. – Sicurezza, Accompagnamento, Formazione, Esperienza nei PCTO (attualmente FSL); Rinnovo GPS 2026/2027 e 2027/2028, dalle 12 di lunedì 23 febbraio al via le istanze di inserimento e aggiornamento; Fare scuola insieme, al via la formazione docenti. Unimol, al via percorsi di formazione da 30 Cfu per docentiL'Università del Molise ha aperto le iscrizioni ai percorsi abilitanti di formazione dei docenti da 30 Cfu per diverse classi di concorso. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ... ansa.it Percorsi abilitanti docenti 2026: al via il terzo ciclo. Il MUR autorizza 64mila posti, ma esplode la polemicaIl Ministero ha approvato i percorsi abilitanti docenti 2026, ma quali saranno le reali opportunità per i precari? informazionescuola.it Riscrivere l’eccellenza. Primo incontro di formazione LABODIF, oggi, con le docenti del Politecnico di Bari. Prezioso. #polilabodif - facebook.com facebook Seminari di formazione eTwinning – Candidature per docenti x.com