Forbidden fruit 3 replica puntata del 20 febbraio in streaming | Video Mediaset

Ender ha cercato di chiarire la verità a Erim, ma il tentativo è fallito, portando Yildiz a prelevare un campione di sangue. La puntata di oggi, venerdì 20 febbraio, di Forbidden Fruit 3, mostra come i sospetti crescano tra i personaggi, con Yildiz che cerca di scoprire se Sahika e Yigit stanno avvelenando Erim. La scena si svolge in un clima di tensione crescente, con un’azione che si sviluppa dentro un laboratorio.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 20 febbraio  – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Ender cerca di spiegare a Erim la verità, ma il confronto fallisce e la donna incarica Yildiz di far prelevare un campione di sangue a Erim per scoprire se Sahika e Yigit lo stanno avvelenando. Il piano pero’ fallisce quando Halit e Sahika rientrano in anticipo e scoprono tutto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 15 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

