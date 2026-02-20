Fonseca da stella a crisi | l’infortunio che rischia di spezzare

Joao Fonseca, giovane promessa del tennis, ha dovuto fermarsi a causa di un infortunio al polso subito durante un torneo in Spagna. La lesione ha messo in discussione i suoi piani di crescita e ha costretto il team medico a consigliare un lungo stop. Fonseca, che aveva raggiunto i quarti di finale in un importante torneo lo scorso mese, ora si concentra sulla riabilitazione. La sua ripresa resta un punto di attenzione nel circuito.