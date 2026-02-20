Fondi attivi vs fondi passivi | perché considerare un investimento in ETF nel 2026
Nel 2026, molti investitori preferiscono i fondi attivi rispetto ai passivi, perché cercano di battere il mercato. La causa principale è la volontà di ottenere rendimenti superiori, anche in un mercato volatile. Gli ETF rappresentano una scelta concreta perché offrono diversificazione a costi contenuti e maggiore trasparenza. Questa tendenza si nota soprattutto tra i giovani investitori, che vogliono controllare meglio le proprie scelte finanziarie. La domanda di strumenti più flessibili continua a crescere, spingendo il settore finanziario a sviluppare nuove soluzioni.
Investire in modo proficuo nel 2026 non significa per forza scoprire il “fondo migliore”, bensì scegliere il metodo più efficiente e sicuro per raggiungere i propri obiettivi di investimento. La domanda che molti investitori si fanno potrebbe sembrare banale, ma in realtà non lo è affatto: pagare di più per la gestione (come nel caso dei fondi attivi) permette di ottenere risultati migliori? La risposta non è scontata perché quando si confrontano fondi attivi e fondi passivi entrano in gioco diversi fattori quali costi, trasparenza e coerenza nel tempo. Non è certo un caso che si stia registrando una crescita di interesse per strategie più semplici e lineari, come investire negli ETF, soprattutto nel caso di coloro che puntano a investimenti di lungo termine. 🔗 Leggi su Tpi.it
