Foibe | studenti a messa Cgil contro | laicità a rischio?

Una cerimonia commemorativa a Gallipoli ha ricordato le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata, attirando l’attenzione su temi delicati. Durante l’evento, alcuni studenti hanno partecipato a una messa, mentre i rappresentanti sindacali della Cgil hanno espresso preoccupazioni sulla possibile perdita della laicità nelle scuole. La discussione si è accesa tra chi difende il valore della memoria storica e chi teme che si comprometta il principio di neutralità religiosa. La questione resta aperta nel dibattito pubblico.

Ricordo delle Foibe a Gallipoli: tra memoria, laicità e contestazioni sindacali. Una cerimonia commemorativa per le vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, svoltasi nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Gallipoli, in Puglia, ha acceso un dibattito sulla memoria storica e il ruolo della scuola. La partecipazione di studenti del liceo “Quinto Ennio” all’evento ha sollevato le critiche della Cgil, che ha contestato l’iniziativa ritenendola inadatta a un contesto educativo e potenzialmente in contrasto con i principi di laicità dello Stato. Un evento per onorare la memoria. La commemorazione, promossa dal “Comitato 10 febbraio”, mirava a ripercorrere le vicende delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, eventi tragici che hanno segnato la storia italiana nel secondo dopoguerra.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Ricordo vittime delle Foibe in chiesa con gli studenti. Protesta la Cgil: “Speculazione” Leggi anche: Fillea Cgil Sicilia: “Rischio sismico, necessaria una legge speciale di prevenzione e messa in sicurezza sismica della Sicilia Sud-orientale” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, a Latina le celebrazioni per le vittime delle foibe; Giorno del ricordo, gli studenti del Classico animano con riflessioni e testimonianze la commemorazione alla Biblioteca di Pietra; Giorno del Ricordo: la commemorazione, la mostra sul treno storico e gli eventi in programma per ricordare le vittime delle foibe; Fossano celebra la strage delle Foibe nel Giorno del Ricordo [FOTO E VIDEO]. Foibe ed esodo, il ricordo. Dal dolore alla consapevolezza. Ecco la memoria che unisceDalla suggestiva cornice della Biblioteca di Pietra al porto, fino agli incontri nelle scuole dedicati alla figura di Giovanni Palatucci, la giornata ha visto protagonisti gli studenti. msn.com IMPERIA: LA TRAGEDIA DELLE FOIBE APPRODA AL RUFFINI CON LA RECITA DEGLI STUDENTI. "AFFRONTARE TEMI PESANTI IN MODO LEGGERO È LA CHIAVE"/FOTO E VIDEO - facebook.com facebook "Ricordéve": Federico Guidi spiega la storia delle foibe e dell'esodo agli studenti - x.com