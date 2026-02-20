Foggia | 4 scuole senza plastica acqua filtrata per i bambini

A Città Sant’Angelo, in provincia di Foggia, quattro scuole hanno deciso di eliminare le bottiglie di plastica e offrire acqua filtrata ai bambini. Questa scelta nasce dall’esigenza di ridurre l’uso di materiali monouso e proteggere l’ambiente. Da lunedì 23 febbraio, le mense scolastiche hanno sostituito le bottiglie di plastica con fontane d’acqua per gli studenti. La novità coinvolge circa 300 bambini e mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità. La città punta a diffondere questo esempio anche in altre scuole.

Città Sant'Angelo elimina la plastica dalle mense scolastiche: un modello per un futuro sostenibile. Città Sant'Angelo, in provincia di Foggia, ha intrapreso un percorso significativo verso la sostenibilità ambientale, eliminando le bottiglie di plastica dalle mense scolastiche a partire da lunedì 23 febbraio. L'iniziativa, che coinvolge inizialmente quattro istituti, mira a garantire un servizio di ristorazione più salubre e a ridurre l'impatto ambientale delle scuole, offrendo esclusivamente acqua potabile filtrata e depurata agli studenti. Un percorso graduale verso la sostenibilità. La decisione di abbandonare le bottiglie di plastica non è un cambiamento improvviso, ma il risultato di un impegno costante dell'amministrazione comunale verso la sostenibilità.