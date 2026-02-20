Floramo Pupo Komel jazz e uno spettacolo su Robert Capa per il sabato de Il mondo fuori

Floramo, Pupo, Komel e un evento dedicato a Robert Capa sono protagonisti del sabato nel festival “Il Mondo fuori”. La causa è la varietà di iniziative che coinvolgono musica, arte e storie di confine. In particolare, il jazz si esibisce in un locale sotterraneo, mentre uno spettacolo multimediale ripercorre la vita del famoso fotografo di guerra. La giornata si conclude con il racconto di memorie di frontiera, attirando un pubblico curioso di scoprire nuove prospettive. La manifestazione continua con altri appuntamenti nel centro di Cormòns.

Alle 18.30 in sala civica, l'appuntamento è con il passato e la storia recente di chi vive sul confine e l'incontro "Memorie di confine: testimonianze di una vita transfrontaliera" che riunisce lo storico Raoul Pupo, lo scrittore-storico Angelo Floramo e il direttore del Kulturni dom di Gorizia Igor Komel per intrecciare macrostoria e microstorie di frontiera, moderati da Alfonso Di Leva, giornalista e direttore editoriale di Telefriuli. L'incontro garantisce due crediti formativi ai giornalisti iscritto all'Ordine. Tutti gli incontri del festival sono gratuiti, ad ingresso libero.