Flavio Cobolli batte Wong in lotta e si prende la semifinale a Delray Beach
Flavio Cobolli ha conquistato la semifinale a Delray Beach dopo aver vinto una lunga battaglia contro Wong. La partita, durata più di due ore, si è conclusa con il punteggio di 7-5, 6-7(7), 6-2. Con questa vittoria, il giovane tennista italiano mette alle spalle un inizio d’anno difficile e si avvicina a una delle tappe più importanti della sua stagione. Ora aspetta di scoprire il suo prossimo avversario nel torneo.
Flavio Cobolli è in semifinale dell’ATP 250 di Delray Beach. Dopo una lotta di due ore e 14 minuti, il numero 3 d’Italia batte per 7-5 6-7(7) 6-2 il portacolori di Hong Kong Coleman Wong e può dire di avere definitivamente alle spalle il brutto periodo che ha vissuto dall’inizio dell’anno fino alle fasi di debutto del torneo che, 24 anni fa, portò a casa Davide Sanguinetti. Ora l’attesa per uno tra l’americano Sebastian Korda e il norvegese Casper Ruud. Nei fatti, il primo set corre inizialmente su fili che tanto veloci non sembrano essere, considerando che i primi due game di servizio di Cobolli si chiudono a 30 e, nel quarto, l’italiano non ha modo di sfruttare tre palle break.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-7, 6-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si mangia il 2° set ma è in semifinale
LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinaleFlavio Cobolli ha acceso l’interesse degli appassionati con la sua vittoria nei quarti di finale dell’ATP di Delray Beach.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a Rio; Cobolli ai quarti a Delray Beach: contro Atmane la seconda vittoria del 2026; Delray Beach: Cobolli avanza, battuto Atmane; ATP Delray Beach 2026, che occasione per Cobolli: ai quarti con Wong. Ritorno vincente per Ruud.
ATP 250 Delray Beach: Flavio Cobolli vola in semifinale, sconfitto Wong in tre setUna prova piuttosto convincente del tennista romano, che in tre set ha avuto ragione del suo avversario e disputerà così la sua prima semifinale in questo 2026 Flavio Cobolli vuole provare a ripetere ... tennisitaliano.it
LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, ... oasport.it
PRIMA 'SEMI' DELL'ANNO PER FLAVIO! Cobolli supera in tre set Coleman Wong e supera i quarti di finale a Delray Beach! Dopo i primi due set estremamente equilibrati, risoltisi il primo in favore dell'azzurro, il secondo in favore del tennista di Hong Kong n x.com
FLAVIO COBOLLI ha finalmente ritrovato il suo tennis e la grinta di Hulk (ha dichiarato: "L’ho fatto perché mi sentivo forte come lui in Davis") a Delray Beach e stasera, non prima delle ore 19:00 italiane, scenderà in campo per i quarti di finale contro il giova - facebook.com facebook