Flavio Cobolli ha conquistato la semifinale a Delray Beach dopo aver vinto una lunga battaglia contro Wong. La partita, durata più di due ore, si è conclusa con il punteggio di 7-5, 6-7(7), 6-2. Con questa vittoria, il giovane tennista italiano mette alle spalle un inizio d’anno difficile e si avvicina a una delle tappe più importanti della sua stagione. Ora aspetta di scoprire il suo prossimo avversario nel torneo.

Flavio Cobolli è in semifinale dell’ATP 250 di Delray Beach. Dopo una lotta di due ore e 14 minuti, il numero 3 d’Italia batte per 7-5 6-7(7) 6-2 il portacolori di Hong Kong Coleman Wong e può dire di avere definitivamente alle spalle il brutto periodo che ha vissuto dall’inizio dell’anno fino alle fasi di debutto del torneo che, 24 anni fa, portò a casa Davide Sanguinetti. Ora l’attesa per uno tra l’americano Sebastian Korda e il norvegese Casper Ruud. Nei fatti, il primo set corre inizialmente su fili che tanto veloci non sembrano essere, considerando che i primi due game di servizio di Cobolli si chiudono a 30 e, nel quarto, l’italiano non ha modo di sfruttare tre palle break.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli batte Wong in lotta e si prende la semifinale a Delray Beach

