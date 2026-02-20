Fisco rivoluzione in vista | 1200 modifiche superate con il nuovo

Il governo ha approvato il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, creando una svolta nel sistema fiscale italiano. La decisione, presa dal Consiglio dei Ministri, prevede oltre 1200 modifiche volte a rendere più chiaro e semplice il pagamento delle tasse. Tra le novità, ci sono interventi mirati a ridurre gli adempimenti e migliorare la trasparenza delle procedure fiscali. La riforma interessa milioni di contribuenti e aziende, e ora passa all’esame del Parlamento per essere approvata definitivamente. La discussione si concentra su come cambieranno le regole in vigore.

Riforma Fiscale: Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi Approda in Parlamento. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare al nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, un intervento legislativo che mira a semplificare e rendere più trasparente il sistema fiscale italiano. L’approvazione, avvenuta il 18 febbraio 2026, rappresenta un passo significativo nel piano di riforma fiscale in corso, con l’obiettivo di razionalizzare una materia legislativa da tempo caratterizzata da complessità e frammentazione. Un Sistema Tributario da Rielaborare: La Storia di un Testo Unico. Il sistema fiscale italiano è da decenni al centro di critiche per la sua complessità e la frequente necessità di interventi correttivi.🔗 Leggi su Ameve.eu Fortini Juventus, contatti con la Fiorentina per il possibile colpo con vista sul futuro: i bianconeri preparano la rivoluzione in fasciaLa Juventus è attiva sul mercato per rinforzare il settore delle fasce, considerando anche il possibile arrivo di Fortini. Leggi anche: Serie B. Mantova, mercato d’assalto con vista sulla salvezza. Da Valoti a Begic passando per Bardi: rivoluzione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Vita da Host. . Condividi e guadagna con il tuo posto auto! Oggi ti spiego la nostra piccola rivoluzione, perfettamente concatenata a tutto il mondo delle case vacanza. Scopri tutto su Vienidanoi:-->> https://vienidanoi.it/ - facebook.com facebook