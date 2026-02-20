Firenze Testo 2026 | 169 editori e l’estro creativo al centro

Firenze ospita dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 la quinta edizione di “Testo”, un evento dedicato all’editoria moderna. In questa occasione, 169 case editrici presentano le loro nuove pubblicazioni e progetti innovativi. La Stazione Leopolda si trasforma in un punto di incontro per autori, editori e lettori, creando un’atmosfera vivace e stimolante. L’evento si concentra sulla promozione della cultura e della creatività nel settore editoriale.

"Testo" a Firenze: L'Editoria Contemporanea Incontra l'Estro Creativo. La Stazione Leopolda di Firenze si prepara ad accogliere la quinta edizione di "Testo", l'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, dal 27 febbraio al 1° marzo 2026. La manifestazione, nata da un'idea di Todo Modo e organizzata da Pitti Immagine, si conferma un appuntamento chiave per esplorare le nuove tendenze del settore e le sfide che attendono il mondo del libro. Quest'anno, l'evento punta a celebrare la creatività e l'innovazione, offrendo uno spazio di confronto tra autori, editori, librai e lettori.