Firenze | Schlein in tour nelle aziende della Piana Accompagnata da Giani

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha visitato alcune aziende della Piana fiorentina, accompagnata dal presidente Giani. La visita si è concentrata su incontri con i lavoratori e sui processi produttivi delle imprese locali. Durante il tour, hanno parlato delle sfide del settore e delle opportunità di sviluppo. La presenza di Schlein ha attirato l’attenzione di dipendenti e residenti, che hanno colto l’occasione per chiedere interventi concreti. La visita si è conclusa con una passeggiata tra le aziende della zona.

FIRENZE – Visita della segretaria del Pd Elly Schlein, insieme al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ad alcune aziende della Piana fiorentina, oggi 20 e domani 21 febbraio 2026. Lo rende noto lo stesso Giani sui social. Schlein questo pomeriggio e domani mattina sarà presente proprio a Firenze all’iniziativa Pd ‘L’Italia che riparte’. “Bentornata in Toscana, Elly Schlein – scrive Giani sui social -. Oggi insieme in visita ad alcune aziende della piana fiorentina, cuore produttivo e innovativo del nostro territorio. Qui si incontrano lavoro, impresa, ricerca e sostenibilità. È ascoltando chi, ogni giorno, crea occupazione e valore che si costruiscono politiche concrete, vicine alle persone e alle comunità”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: Schlein in tour nelle aziende della Piana. Accompagnata da Giani Leggi anche: Elly Schlein a Firenze: visita in aziende e convegno Pd. Giani: “Bentornata in Toscana” Leggi anche: Lavoro nero, controlli dello Iam nelle aziende agricole della Piana di Gioia Tauro Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Italia che riparte – Firenze, 20 e 21 febbraio 2026; Elly Schlein a Firenze: la segretaria Pd al Teatro Niccolini con ‘L’Italia che riparte’; Elly Schlein, da oggi la due giorni in città: tour d’ascolto ma c’è il nodo Salerno; Tour, banchetti e volantini. Ora Schlein punta tutto sul referendum. Elly Schlein a Firenze: la segretaria PD al Teatro Niccolini con 'L'Italia che riparte'FIRENZE - Elly Schlein a Firenze. La segretaria Pd al Teatro Niccolini venerdì 20 e sabato 21 febbraio per 'L'Italia che riparte'. Iniziativa Pd tappa del percorso di ascolto 'L'Italia che sentiamo'. msn.com Elly Schlein, da oggi la due giorni in città: tour d’ascolto ma c’è il nodo SalernoUna due giorni dem a Napoli (oggi e domani) con la segretaria Elly Schlein che torna dopo appena un paio di settimane. E se l’ultima volta era una giornata organizzata dal gruppo ... ilmattino.it Si vota il 24 e il 25 maggio anche a Prato, Pistoia, Viareggio. Oggi la segretaria dem Schlein al teatro Niccolini a Firenze - facebook.com facebook Con Eugenio #Giani, Sara #Funaro, Stefano #Bonaccini, Emiliano #Fossi. #Schlein in tour anche per #ReferendumGiustizia con 'Vota no per difendere la costituzione'. Il 25 aprile la leader #Pd a #SantAnnadiStazzema #EllySchlein #Firenze x.com