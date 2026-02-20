A Firenze, i concerti estivi tornano al Prato delle Cornacchie, nel parco delle Cascine. La città organizza una serie di spettacoli con artisti come Baglioni e i Litfiba, coinvolgendo diverse aree di accesso tra bus, tramvia e navette, oltre a un parcheggio per le bici. La riapertura degli eventi musicali porta pubblico e musica nel cuore di Firenze. La programmazione si svolge durante le serate delle prossime settimane.

FIRENZE – Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell’estate fiorentina. Già sede in passato di grandi spettacoli, lo spazio si prepara a ospitare i concerti di Claudio Baglioni (16 luglio) e Litfiba (23 luglio). Grazie alla collaborazione del Comune di Firenze, che ha concesso l’area, sarà allestita un’arena con tribune, adattabile alle diverse esigenze. Per lo spettacolo di Claudio Baglioni sarà un grande teatro all’aperto, con soli posti numerati a sedere, in occasione del concerto dei Litfiba ci saranno tribune numerate e posto unico a ridosso del palco. E non si escludono nuovi artisti in arrivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Prato delle Cornacchie: alle Cascine tornano i concerti estivi. Da Baglioni ai Litfiba

Leggi anche: Alle Cascine una nuova arena per i concerti estivi: Prato delle Cornacchie, arrivano Claudio Baglioni e Litfiba

Leggi anche: Tornano i concerti nel prato delle Cornacchie alle Cascine

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.