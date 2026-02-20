Firenze | 70 anni di sapori e un menu celiaco d’eccellenza
Il Ristorante Lorenzo de’ Medici a Firenze festeggia 70 anni di attività, a causa della passione per la cucina toscana e dell’attenzione alle esigenze di tutti. In questo tempo, il locale ha saputo adattarsi, offrendo anche un menu senza glutine di alta qualità, apprezzato da numerosi clienti celiaci. Situato nel cuore della città, tra le vie storiche, il ristorante combina tradizione e innovazione per soddisfare ogni palato. Da decenni, il locale rappresenta un punto di riferimento gastronomico per i residenti e i turisti.
Firenze a Tavola: Tradizione, Inclusività e il Successo del Ristorante Lorenzo de’ Medici. Nel cuore di Firenze, tra le vie storiche e l’arte rinascimentale, il Ristorante Pizzeria Lorenzo de’ Medici celebra da oltre settant’anni la tradizione culinaria toscana, aprendosi a un pubblico sempre più ampio e diversificato. L’attività, nata nel 1950, si distingue per la sua capacità di coniugare sapori autentici con un’attenzione particolare alle esigenze alimentari specifiche, in particolare offrendo un menu completo e certificato per persone celiache. Un’Eredità di Sapori e Accoglienza. Il ristorante, situato in Via del Giglio, nelle vicinanze delle Cappelle Medicee, rappresenta un punto di riferimento per turisti e fiorentini alla ricerca di un’esperienza gastronomica autentica.🔗 Leggi su Ameve.eu
Universo Sapaf. Oltre 70 anni di eccellenzaUniverso Sapaf, con oltre 70 anni di esperienza, rappresenta l’eccellenza nel settore.
Firenze, Fiorenzo Smalzi festeggia 70 anni con la presentazione di due libriFirenze, 22 gennaio 2026 – Fiorenzo Smalzi celebra i suoi settant’anni con la presentazione di due nuovi libri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: All'IRCCS di Firenze Messa per il 70° della morte del beato don Gnocchi; Firenze, convegno per i 70 anni dalla morte dello scultore Donatello Gabbrielli; I 70 anni di Brady e i Fantastici 11 che in un'estate cambiarono il calcio italiano; Bendetta Vitali, che in una Firenze di fine anni '70 recupera la cucina tipica:La vita? Prendetela di petto.
Bendetta Vitali, che in una Firenze di fine anni '70 recupera la cucina tipica:«La vita? Prendetela di petto»Cuoca e ristoratrice, ha aperto il celebre «Cibreo» nel 1979 insieme a Fabio Picchi, suo marito. Tra la separazione, viaggi in America e ritorni, storia di una donna che ha saputo sempre reinventarsi ... corriere.it
Condannato per contraffazione un ambulante di Castelleone: 1 anno e 3 mesiMatteo Morelli, 70 anni, scoperto a vendere copie spacciate per autentiche, farà appello; assolto il coimputato mantovano 77enne. L’indagine nasce da un controllo casuale su un Sironi falso ... laprovinciacr.it
«Un uomo di 70 anni ha provato a strapparmi di mano mia figlia al parco giochi»: l'incubo vicino Firenze e la denuncia di una mamma facebook