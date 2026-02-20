Firenze | 70 anni di sapori e un menu celiaco d’eccellenza

Il Ristorante Lorenzo de’ Medici a Firenze festeggia 70 anni di attività, a causa della passione per la cucina toscana e dell’attenzione alle esigenze di tutti. In questo tempo, il locale ha saputo adattarsi, offrendo anche un menu senza glutine di alta qualità, apprezzato da numerosi clienti celiaci. Situato nel cuore della città, tra le vie storiche, il ristorante combina tradizione e innovazione per soddisfare ogni palato. Da decenni, il locale rappresenta un punto di riferimento gastronomico per i residenti e i turisti.

Firenze a Tavola: Tradizione, Inclusività e il Successo del Ristorante Lorenzo de’ Medici. Nel cuore di Firenze, tra le vie storiche e l’arte rinascimentale, il Ristorante Pizzeria Lorenzo de’ Medici celebra da oltre settant’anni la tradizione culinaria toscana, aprendosi a un pubblico sempre più ampio e diversificato. L’attività, nata nel 1950, si distingue per la sua capacità di coniugare sapori autentici con un’attenzione particolare alle esigenze alimentari specifiche, in particolare offrendo un menu completo e certificato per persone celiache. Un’Eredità di Sapori e Accoglienza. Il ristorante, situato in Via del Giglio, nelle vicinanze delle Cappelle Medicee, rappresenta un punto di riferimento per turisti e fiorentini alla ricerca di un’esperienza gastronomica autentica.🔗 Leggi su Ameve.eu

