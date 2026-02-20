Firenze | 14 ore al giorno meno di 2€ a capo Sfruttati nel cuore

A Firenze, un'indagine rivela che alcuni lavoratori sono costretti a passare fino a 14 ore al giorno in condizioni dure, ricevendo meno di 2 euro a capo. La causa risiede in fabbriche nascoste nel centro città, utilizzate come dormitori e luoghi di lavoro. Questi stabilimenti alimentano un sistema di sfruttamento diffuso, spesso coinvolgendo persone straniere che non hanno alternative. La scoperta ha portato alla luce situazioni di grave illegalità e condizioni di vita insostenibili. La città si prepara a intervenire per fermare queste pratiche abusive.

Firenze Svela un'Ombra: Sfruttamento Lavorativo e "Fabbriche Dormitorio" nel Cuore della Moda. Firenze è scossa dalla scoperta di un sistema di sfruttamento lavorativo che coinvolge lavoratori, spesso stranieri, costretti a condizioni di estrema precarietà in stabilimenti che funzionano come "fabbriche dormitorio". L'indagine ha rivelato turni estenuanti, pagamenti al pezzo irrisori e una diffusa mancanza di tutele, sollevando interrogativi sui possibili legami con la filiera della moda e sull'efficacia dei controlli sul territorio. Condizioni di Lavoro Inaccettabili: Quattordici Ore al Giorno per Una Misera Retribuzione.