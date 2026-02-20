Fiorentina-Pisa ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina e Pisa si affrontano nella ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, un match che può decidere le sorti di entrambe le squadre in classifica. La sfida nasce dalla lotta per la salvezza, poiché entrambe occupano le ultime posizioni. La partita si gioca al Franchi, dove i tifosi sperano in una svolta per evitare la retrocessione. I giocatori scendono in campo determinati, consapevoli dell'importanza di conquistare punti fondamentali. La partita si può seguire in diretta su alcune piattaforme digitali.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il derby toscano mette in palio la salvezza visto che le due squadre occupano gli ultimi due posti della classifica. Fiorentina-Pisa si giocherà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 18.30 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola sono ancora nel pieno dell’incubo retrocessione, ma stanno cercando di uscirne. Dopo i successi in trasferta col Como in campionato e contro lo Jagellonia in Conference League, La squadra di Vanoli va a caccia di un’altra vittoria, necessaria per lasciare la terz’ultima posizione in classifica che occupa con 21 punti.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

