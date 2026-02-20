Fiorentina-Pisa | i divieti per l’ordine pubblico Ecco le zone dove scatteranno

Per il match Fiorentina-Pisa, in programma il 7 febbraio, sono stati predisposti divieti di accesso e restrizioni nelle aree circostanti lo stadio. La polizia ha deciso di rafforzare i controlli, limitando il traffico nelle zone più vicine all’impianto per evitare incidenti. Sono state inoltre stabilite zone pedonali e aree di parcheggio interdette ai tifosi ospiti. La decisione mira a prevenire eventuali disordini e garantire la sicurezza di tutti gli spettatori. Le autorità hanno comunicato che il rispetto delle regole sarà rigorosamente monitorato prima e durante la partita.

FIRENZE – Per l'incontro di calcio in programma per il prossimo 7 febbraio tra ACFFiorentina e Pisa Sporting Club 1909, valevole per il Campionato di SerieA, stagione 20252026, è stato adottato – come informa una nota della Prefettura di Firenze – un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede dalle ore 14:00 del 23 febbraio 2026 fino alle ore21:00 del 23 febbraio 2026, il divieto: