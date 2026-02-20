Fiorentina domina e vince in Polonia | 0-3 Qualificazione agli ottavi in cassaforte Seconde linee da applausi Pagelle

La Fiorentina ha vinto 3-0 contro lo Jagiellonia in Polonia, questa vittoria garantisce l'accesso agli ottavi di finale. La squadra viola ha iniziato con difficoltà, ma ha preso il comando del gioco nella seconda parte dell'incontro, dominando l’avversario. Le seconde linee hanno dimostrato carattere e qualità, ricevendo applausi dal pubblico presente. L’allenatore dei padroni di casa, Siemieniec, ricorderà a lungo questa serata. La partita si è conclusa con una vittoria convincente e un risultato che rassicura i tifosi.

Quasi non ricordo come si chiama l'allenatore dello Jagiellonia - ah sì, Siemieniec - ma lui, di sicuro, ricorderà una Fiorentina che, anche le cosiddette seconde linee (applausi ragazzi, ve li meritate), soffre un po' nel primo tempo e dilaga nella ripresa. Il successo, un tre a zero perentorio, è firmato da Ranieri che sblocca la partita a inizio secondo tempo con un bel colpo di testa, poi da una magistrale punizione di Mandragora e, infine, da un rigore trasformato da Piccoli