Fiorello ha commentato con tono diretto la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla partecipazione a un evento ligure, chiedendo ironicamente chi si occupi dell’ufficio stampa dell’attore, rivolgendosi a Petrecca. La polemica è scoppiata dopo che Pucci ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia, in seguito alla sua scelta di non partecipare alla manifestazione. La battuta di Fiorello ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i due e sulla gestione pubblica delle assenze nel mondo dello spettacolo.

Tutto è iniziato quando Andrea Pucci, dopo aver rinunciato alla kermesse ligure, ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia. L’imitazione realizzata da Rosario Fiorello ha provocato un evidente fastidio nel comico milanese, che non ha nascosto il suo disagio. Lo showman siciliano, con la solita ironia, ha suggerito a Pucci di godersi di più la vita, invece di svegliarsi all’alba per lavorare. La replica di Fiorello a La Pennicanza. La risposta di Fiorello non si è fatta attendere. Durante il suo spazio a La Pennicanza, il conduttore ha dato vita a un monologo tagliente, subito virale sui social.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Fiorello punge Pucci: “Chi ti gestisce l’ufficio stampa, Petrecca?”

Leggi anche: Fiorello contro Pucci: “Ma chi hai come ufficio stampa, Petrecca?”

Leggi anche: Sanremo 2026, Pucci riceve il Tapiro da Striscia e punge Fiorello dopo l'imitazione: "Goditi la vita..."

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.