Domenica, un cliente ha scoperto che il mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi ha aperto nel centro di Roma, attirando molti appassionati. La causa di questa visita è stata la voglia di trovare prodotti artigianali e abbigliamento di alta qualità prima dell’arrivo dell’autunno. Stand colorati e bancarelle piene di oggetti unici hanno riempito la piazza, offrendo un’ampia scelta ai visitatori. La presenza di molte persone dimostra quanto questo evento sia ormai un appuntamento fisso per gli amanti dello shopping di livello.

Con l’avvicinarsi del cambio di stagione, torna puntuale a Roma uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il celebre Consorzio toscano, simbolo del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze moda, fa nuovamente tappa nella Capitale con il suo inconfondibile show itinerante, richiesto a gran voce dal pubblico romano. Un evento-mercato unico nel suo genere, da non confondere con le numerose imitazioni che circolano in regione, capace di trasformare piazze e viali in vere e proprie boutique a cielo aperto®, dove qualità, originalità e convenienza convivono.🔗 Leggi su Funweek.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fine settimana di shopping di qualità a Roma con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®; Milano Cortina 2026: più shopping in montagna nel primo weekend di Giochi; Mercatini dell’usato e bancarelle di strada negli Yvelines questo fine settimana, 21 e 22 febbraio, nel 78; Pacchetti dedicati per il futuro dello shopping. Fine settimana di shopping di qualità a Roma con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®Con l’avvicinarsi del cambio di stagione, torna puntuale a Roma uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: Gli Ambulanti di ... funweek.it Artigianato, fiere e altri eventi: cosa fare nel fine settimana a Firenze e nel fiorentinoDomenica Santo Spirito in fiera: torna la fiera della quarta domenica in piazza Santo Sprito, con banchi di prodotti gastronomici, come miele, tartufi, olio, vino e formaggi, di piante e fiori, di ... 055firenze.it Buongiorno a tutti voi dal Tirreno e buon fine settimana. Qualche nuvola, ma ampi sprazzi di sole. Finalmente, dopo la pioggia dei giorni scorsi. Ecco le previsioni meteo per oggi, venerdì 20 febbraio a cura di Consorzio LaMMA Cielo e fenomeni: tra poco nuvo - facebook.com facebook Al via in questo fine settimana la nuova stagione del motorsport, che Sky Sport segue con oltre 1.800 ore di sfide live e l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike x.com