Fincantieri crolla | -8,68% dopo il collocamento Piazza Affari

Fincantieri ha registrato un calo dell’8,68% dopo aver concluso un collocamento azionario, scatenando una reazione negativa sui mercati. La società ha venduto azioni per rafforzare il capitale, ma la notizia ha colpito gli investitori, che hanno venduto rapidamente le azioni. La perdita ha pesato sui titoli di Piazza Affari, contribuendo a un andamento negativo generale. Anche il Bitcoin ha perso terreno, scendendo sotto i 67.000 dollari. La giornata si è chiusa con un panorama di mercati in calo, influenzati dall’andamento di Fincantieri.

Piazza Affari in Ribasso: Fincantieri Frena il Mercato, Bitcoin Sotto i 67.000 Dollari. Seduta negativa per Piazza Affari, chiusa con un calo generalizzato degli indici. La pressione delle vendite, in particolare sul settore delle utilities, ha pesato sull'andamento complessivo, mentre la performance di Fincantieri, a seguito di un collocamento di azioni, ha contribuito a creare incertezza. Il bitcoin, nel frattempo, ha superato la soglia dei 67.000 dollari, evidenziando una crescente volatilità. Indici in Calo e Dinamiche Settoriali. Il FTSEMib ha concluso la giornata in calo dello 0,66% a 46.