Il governo ha annunciato che, grazie alla legge di bilancio, sono già disponibili oltre 20 miliardi di euro per il 2026, quasi il 90% della somma totale di 22,4 miliardi. Questa cifra include fondi destinati a diverse aree, come infrastrutture e servizi pubblici. La disponibilità immediata di questa somma permette di accelerare alcuni progetti già avviati. La maggior parte delle risorse è stata impegnata entro metà febbraio.

La legge di bilancio stanzia per il 2026 circa 22,4 miliardi di euro. Al 17 febbraio 2026 risultano già disponibili oltre 20 miliardi di euro, pari all’89% del valore complessivo. È quanto emerge da un focus a cura del Dipartimento per il programma di Governo, guidato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. Già disponibile l’89% delle risorse stanziate in Finanziaria. Le maggiori risorse finanziarie – spiega il Dipartimento – sono destinate ai capitoli: Difesa del lavoro, dell’impresa e dell’economia con 7,3 miliardi di euro (32,5% del totale), in prevalenza per il sostegno all’occupazione e agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla Zes Unica Mezzogiorno; Per un fisco equo con 6,7 miliardi di euro (30,1%), soprattutto per la riduzione della pressione fiscale, con particolare attenzione all’Irpef; Tutela della salute con 2,4 miliardi di euro (circa 11%), per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale; Sostegno alla famiglia e alla natalità con circa 1,3 miliardi di euro (5,7%), destinati principalmente a misure di supporto alla genitorialità, tramite aiuti economici e strumenti di conciliazione famiglia-lavoro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Finanziaria sprint, il governo: «Già disponibili 20 miliardi stanziati in manovra, l’89% del totale»

Leggi anche: Legge di bilancio 2026: disponibili 20 miliardi su 22,4 stanziati. Scuola, università e ricerca ricevono 686 milioni per organici, supplenze e borse di studio

Leggi anche: Transizione 5.0, fonti del Governo: Risorse disponibili a quota 2,75 miliardi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.