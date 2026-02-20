Il tribunale del riesame di Torino ha deciso di mantenere l’obbligo di firma per Matteo Campaner, uno dei tre giovani coinvolti negli scontri del 31 gennaio scorso. La richiesta di revoca presentata dai legali è stata respinta, confermando la misura cautelare. I disordini sono scoppiati durante una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, e ora il giovane dovrà rispettare l’obbligo di presentarsi regolarmente in commissariato. La decisione arriva mentre si aspetta un’udienza per altri provvedimenti.

Il tribunale del riesame di Torino ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare di obbligo di firma per Matteo Campaner, uno dei tre giovani fermati per i disordini che si sono verificati il 31 gennaio scorso a Torino durante la manifestazione nazionale promossa contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La richiesta era stata avanzata dai legali del 35enne del torinese, Stefano Coppo e Elisa Costanzo. Campaner, che è chiamato a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, era stato fermato al termine della manifestazione. Giusto ieri i collettivi vicini al centro sociale Askatasuna sui social avevano dato un altro aggiornamento in merito ad un'altra manifestazione violenta: “Questa mattina, con un'operazione di polizia all'alba sono stati notificati 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma ad altrettanti compagni e compagne come esito di un'operazione della Digos di Torino, durata mesi, contro le lotte per la Palestina in città.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finalmente niente liberi tutti: resta l'obbligo di firma per uno dei violenti di Torino

Leggi anche: Scontri a Torino: liberi con obbligo di firma due degli arrestati, uno è ai domiciliari

Leggi anche: Scontri a Torino, arresti domiciliari per aggressore dell'agente. Liberi con obbligo di firma due dei tre arrestati

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.