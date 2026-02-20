Filippo Galbiati premiato con la Rosa Camuna | il sindaco-medico di Casatenovo per Crans Montana

Filippo Galbiati ha ricevuto la Rosa Camuna 2026, il premio più importante della Lombardia, per il suo impegno come sindaco e medico a Casatenovo. La motivazione ufficiale cita il suo contributo alla salute pubblica e alla crescita del territorio. La cerimonia si è svolta ieri nel palazzo regionale, con la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali. Galbiati ha dedicato il riconoscimento alla comunità locale, sottolineando il lavoro di squadra tra cittadini e amministrazione. La premiazione si è conclusa con una stretta di mano tra il sindaco e i funzionari regionali.

Il direttore del pronto soccorso del Niguarda e primo cittadino del comune brianzolo ha ritirato il riconoscimento più alto della Regione Lombardia insieme al team che ha salvato i feriti del rogo di Capodanno C'è anche Filippo Galbiati tra i premiati con la Rosa Camuna 2026, il riconoscimento più alto che la Regione Lombardia assegna a chi si è distinto per meriti straordinari. Il sindaco di Casatenovo e direttore della struttura di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano ha ritirato giovedì 19 febbraio il premio insieme ai colleghi del suo reparto, nel corso di una cerimonia tenutasi a "Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026", lo spazio in piazza Città di Lombardia allestito per Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Niguarda: Rosa Camuna al team che ha curato i feriti di Crans MontanaIl team di medici e soccorritori di Niguarda ha ricevuto la Rosa Camuna perché ha prestato soccorso ai feriti di Crans-Montana, salvando vite in condizioni difficili.

Crans-Montana, Fontana: "Premio Rosa Camuna a chi ha aiutato i feriti "Il premio Rosa Camuna è stato assegnato al personale che ha soccorso i feriti dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.