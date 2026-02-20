Fête du Citron | SS1 traffico a senso unico disagi e sicurezza

La SS1 dei Balzi Rossi ha registrato un cambiamento nella viabilità a causa della Fête du Citron di Mentone. La strada è ora aperta al traffico con senso unico alternato in direzione Italia, per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei visitatori. Questa modifica ha causato code e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. Le autorità hanno rafforzato i controlli per evitare incidenti e mantenere il flusso di veicoli. La situazione resta sotto osservazione fino al termine della manifestazione.

SS1 dei Balzi Rossi: Viabilità Modificata per la Fête du Citron, Tra Sicurezza e Disagi. La strada statale 1 dei Balzi Rossi ha riaperto al traffico, seppur con senso unico alternato in direzione Italia, per consentire lo svolgimento della celebre "Fête du Citron" di Mentone. La disposizione, in vigore dal 22 febbraio al 2 marzo, è il risultato di un coordinamento tra diverse autorità e mira a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante l'evento. Un Coordinamento Interistituzionale per Gestire l'Evento. La decisione di modificare la viabilità è stata presa a seguito di una riunione tenutasi il 12 febbraio presso la Prefettura di Imperia.