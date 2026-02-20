Ferrari brilla nei test in Bahrain Mercedes in difficoltà

Durante i test in Bahrain, Ferrari ha ottenuto risultati positivi grazie a una buona affidabilità e a tempi promettenti, mentre Mercedes ha incontrato diverse difficoltà, rallentando le prove. La Ferrari ha mostrato una tenuta stabile anche durante le simulazioni di gara, grazie a un motore più reattivo. Invece, la Mercedes ha avuto problemi con il setup e ha evidenziato una perdita di carico aerodinamico. Questi test chiariscono quale delle due squadre si avvicina con più fiducia all’inizio della stagione. La giornata si conclude con molte incognite sul reale equilibrio tra le vetture.

Le sessioni di test svoltesi in Bahrain hanno offerto un quadro dettagliato delle condizioni e delle strategie adottate dai principali team di Formula 1, con particolare attenzione ai miglioramenti tecnici e alle prestazioni dei monoposto. La giornata ha visto variazioni nel comportamento delle vetture, influenzate da condizioni climatiche eccezionali, e ha permesso di affrontare aspetti chiave come la gestione del ritmo e l'affidabilità delle componenti. La vettura del Cavallino, la Ferrari sf-26, ha concentrato l'attività sulla percorrenza di un'intera distanza di gara, escludendo sperimentazioni aerodinamiche estensive.